Nyborg har aldrig før haft et sted som Bastionen, så første år i Nyborgs kulturhus har været præget af at afprøve ting, fortæller daglig leder i huset Tue Fabricius, som er tilfreds med det forgangne år.

Nyborg: Et hus magen til kulturhuset Bastionen i Nørrevoldgade har Nyborg aldrig haft. Det har sat sit præg på husets første år, som formelt set først er forløbet om knap en måned. 16. juni 2017 var der officiel indvielse af kulturhuset, der er indrettet i Borgerforeningens Hus, som Nyborg Kommune købte i november 2014, og de første knap 12 måneder har husets daglige leder, Tue Fabricius, prøvet "alt muligt" af.

Fra Prinsens Bastion til Bastionen Bastionen har til huse i en bygning i Nørrevoldgade, som blev bygget i 1897. Dengang manglede Nyborgs borgerforening et sted at mødes, og der blev derfor rejst penge til at få tegnet og bygget bygningen, som fik navnet "Industrihotellet".Det har også heddet Borgerforeningens Hus, Nyborg Teater eller bare "Industrien", og den kom desuden til at rumme en teatersal, så den gamle byrådssal ikke længere skulle være teaterrum.



Bygningen har været meget igennem: Ud over en brand brugte tyskerne den som hovedkvarter under Anden Verdenskrig, hvilket den kom noget ramponeret ud af. Den blev genopbygget og ramt af endnu en brand, hvorpå den blev omdannet til jazzklub og diskotek. Efter en stor renovering i 2006 overtog Nyborg Kommune bygningen i november 2014.



Omdannelsen til kulturhuset Bastionen begyndte i 2015 og indvielsen fandt sted 16. juni 2017. Navnet blev valgt efter en navnekonkurrence og kommer blandt andet af, at bygningen ligger på den gamle Prinsens Bastion.

- Det er nemt at blive utryg ved at skulle bygge en helt ny institution op i en kommune, der aldrig har haft sådan en før, men det har været en meget lydhør kommune, fortæller Tue Fabricius, som tager imod i caféen, der ligesom store dele af det øvrige hus er blevet sat i stand - et arbejde som tog det meste af 2016 og forsinkede åbningen.

- Det er et kulturhus, vi laver, og de første to år har handlet om "hus", så det bliver dejligt at flytte fokus over på de første seks bogstaver: "kultur". Det kræver utrolig mange ressourcer at ombygge, samtidig med at man skal booke halvandet år frem i tiden, siger Tue Fabricius, der blev ansat som leder i juni 2016.

Normalt har han ikke tid til lange møder, men vi er uden for kulturhusets sæson, og derfor kan Tue Fabricius godt sætte tid af til mere end et kort møde. Ud over ham er kun 2,4 medarbejdere ansat i huset, og den for kulturhuse lille bemanding har også præget begyndelsen.

- Vi er meget få - 3,4 mand - til at drive Bastionen, så folk har skullet vænne sig til, at der var et andet serviceniveau. Vi har ikke lige to timer til et møde, men er nødt til at være meget effektive, siger Tue Fabricius, men konstaterer, at det alligevel er gået godt med arrangementerne.

Huset havde i 2017 30.000 besøgende til alt fra borgermøde, rockkoncerter, teaterforestillinger, banko, konferencer, foreningsmøder og undervisning. I alt afviklede huset omkring 800 arrangementer.

- Når man kigger på det samlet, løber arrangementerne rundt. Nogle har givet overskud, mens andre har givet underskud, men samlet balancerer det, konstaterer Tue Fabricius og uddyber, at balancen også skyldes støtte fra Statens Kunstfond til nogle af de smallere arrangementer såsom koncerter med blandt andre indie-folk-bandet In Lonely Majesty og sangerinden Mathilde Falch.

- Ved de helt store navne har vi til gengæld helt udsolgt, eksempelvis Hella Joof, Caroline Henderson og DR's bigband, tilføjer Tue Fabricius.

- Vi har prøvet både at lave noget for det modne publikum, for det stående publikum og for børnene. På den måde undersøger vi, hvordan vi kan lave nogle traditioner her og skabe en særlig Bastionen-profil, siger Tue Fabricius og nævner som eksempel på en potentiel tradition på Bastionen søndagskoncerterne, der bliver til i samarbejde med Ældresagen i Nyborg.

Svigtende besøgstal til nogle af husets arrangementer skræmmer ikke Tue Fabricius.

- Der har ikke været nogen, hvor vi har tænkt, at det var et dårligt arrangement. Der kom ikke mange til børneforestillingen Knud Romers ABC, men vi valgte også at lægge den samme dag, som der var gymnastikopvisninger i hele byen. Vi bliver ved med at prøve ting af, men vi er også opmærksomme på, at folk stemmer med fødderne, siger Tue Fabricius.

Han fremhæver arrangementer som jazzjam, brunch og brummerier samt LAN-party for de helt unge som eksempler på ting, Bastionen har haft succes med.