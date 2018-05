Kerteminde: 23 karateelever knoklede tirsdag i to timer for at vise familie og venner noget af det, de havde arbejde med i løbet af sæsonen i Kertemindeklub.

Vigtigst af alt skulle de dog overbevise sensei dvs. træneren om, at de var klar til at rykke et skridt eller flere op ad ranglisten. Alle trodsede den varme, lumre dojo dvs. træningssal og knoklede løs, og blev belønnet for indsatsen.

De graduerede er i alfabetiskrækkefølge Amalie Munk Møller, Albert Retoft Johansen, Alberte Kuhlmann, Annika Skov Vanggaard, Bastian Villebro Hansen, Dagbjört Lind Diönudottir, Emil Thyme Eggert Christiansen, Frederik Laubuch, Freja Skjoldborg, Julie Busch Aagaard Hansen, Katrine Skov Christensen, Liva Marie Kejser Melgaard, Lucas Støchkel Staffe, Lucas Trelle, Laasie Møller, Malthe Brinkløv Sarkel, Marie Rose Nielsen, Max Zwick, Milan Mutadel, Nikolaj Christensen, Nivi Mohr, Sammy Mutadel og Victor Kim Madsen. /EXP