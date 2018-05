En stigende mængde børn, der flytter med deres familier til Kerteminde, øger pladsmanglen i byens børnehaver.

Nordøstfyn: Efter 10 år med gradvis tilbagegang har flere børnefamilier fået øjnene op for Nordøstfyn på det seneste. Per 1. januar var der 46 flere 0-2-årige børn med adresse i Kerteminde Kommune end i 2015, hvilket signalerer over for børnehaverne, at de snart skal gøre plads til flere unger. Flere småbørn i Kerteminde I 2015 ramte antallet af småbørn i Kerteminde Kommune bunden, da der var 593 0-2-årige i kommunen. 1. januar 2018 var tallet steget til 639 børn, men der er et stykke vej op til niveauet for syv-otte år siden, da der var over 700 børn i aldersgruppen.I Kerteminde by steg antallet af 0-5-årige børn fra 226 til 238 alene mellem 2017 og 2018, og ikke siden 2013 har der ikke været så børn i Kerteminde mange i den aldersgruppe.



Forvaltningens fremskrivning forudsiger, at børnetallet i byen konstant vil stige frem til 2028, hvor der ventes at være 408 0-5-årige i Kerteminde by.



I kommunens øvrige byer er den forventede udvikling mere stabil.



Kilde: Danmarks Statistik og Kerteminde Kommune. - For nogle år siden troede vi, at børnetallet gik ned, og nu stiger det voldsomt. Det er glædeligt, at der kommer flere børn, siger Jutta Lundqvist Nielsen (Ø), formand for Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget. De mange børn har presset børnehaverne - specielt i Kerteminde by, der de seneste par år har tiltrukket mange børnefamilier. I år vil der i gennemsnit gå 125 børn i de to kommunale børnehaver i Kerteminde, selv om den maksimale fysiske kapacitet tillader 95 børn. Pladsmanglen har betydet, at børnehaverne ofte drager på udflugt, og børnene opholder sig meget udenfor.

Kapaciteten overskrides

Som svar på tilstrømningen vedtog politikerne i sidste uge at øge antallet af pladser og normeringer i Kerteminde Kommunes daginstitutioner. I 2019 vil børnehaverne og vuggestuerne få henholdsvis 23 og seks helårspladser mere end i 2018. Normeringen overstiger næste år den fysiske kapacitet med 12 pladser i Kerteminde by, og dertil kommer yderligere 22 børnehavepladser i Kerteminde, som kommunen har sat penge af til uden at mønte dem på en bestemt institution. De "22 pladser er til de særlige pladsudfordringer, der kan opstå i Kerteminde-distriktet som følge af stigende børnetal og en presset kapacitet," står der i referatet fra udvalgsmødet. - Vi kan specifikt se, at det er i Kerteminde by, at der bliver et kapacitetsproblem. Indtil videre får børnehaverne en højere normering, end de har haft. På den måde regner vi med, at vi kan klare det i 2019, siger Jutta Lundqvist Nielsen. Hun slår fast, at kommunen ikke har råd til at udvide børnehaverne eller bygge nyt i Kerteminde. - Vi kan ikke udvide på nuværende tidspunkt. Det har vi simpelthen ikke råd til. Vi skal til at bygge en ny Munkebo Børneby og er ved at bygge en børnehave i Marslev, så der er ikke økonomisk råderum til at bygge noget nyt i Kerteminde lige nu. Men vi sikrer os, at de børn, der kommer, får et godt pædagogisk tilbud, siger Jutta Lundqvist Nielsen.

Flere små børn i fremtiden