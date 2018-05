Kloakerings-arbejdet, der har spærret byen for gennemkørsel, er nu nået så langt, at det nu er slut med den store omvej for de fleste af os. Lastbiler skal stadig køre uden om Rynkeby.

Rynkeby: Kerteminde Forsyning, der er i gang med at renovere og modernisere kloakken igennem hele Rynkeby, kommer nu med den glade nyhed, at byen ikke længere er spærret for gennemkørsel. Det vil sige, at den fortsat er spærret for lastbiler, men alle os andre kan nu spare den store omvej.

Det var egentlig meningen, at omvejen skulle have været ophævet allerede den 4. maj, men det nåede de ikke helt.

Mesterrækken er fortsat spærret for gennemkørsel, men forsyningen regner med at have den færdig kort før sommerferien. Når den er åbnet for gennemkørsel, bliver den anden halvdel af bygaden gravet op, men så bliver omkørselen væsentligt mindre, for så kan man benytte Mesterrækken, lover ingeniør ved Kerteminde Forsyning, Henning Hansen.

Han bringer samtidig en lille advarsel til bilisterne: Der er nu etableret midlertidige bump i begge ender af byen, så ikke der risikerer at ske grimme færdselsuheld, fordi folk kommer med for høj fart ind på en vej, som endnu ikke er asfalteret og hvor der fortsat er lidt vejarbejde-rod.

- Vi beklager alt det besvær, vi er skyld i, men det er en udfordring at få det til at hænge sammen, når man skal renovere kloak i en lille by med så få gader, der fører til og fra.