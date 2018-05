Når Danmark tørner sammen med Frankrig i vores tredje kamp ved VM, bliver det med kæmpe fest på Torvet.

Otterup: Tirsdag den 26. juni klokken 16 fløjtes Danmarks sidste kamp i gruppespillet i gang ved VM i Rusland. Modstanderen er Frankrig og efter at have mødt Australien og Peru kan det blive lidt af en skæbnekamp. Derfor samler Otterup nu alle gode kræfter for at skabe en rød/hvid folkefest på byens torv. Med en kæmpe - 26 kvadratmeter stor - professionel storskærm, godt kød på grillen og rigeligt af kolde drikkevarer, skulle banen være kridtet op til en stor dag for de lokale roligans. Det er Nybolig i Otterup, der i første omgang fik idéen til at skabe et helt nyt slags arrangement i Otterup, og på et møde med byens handelsforening tirsdag aften blev der nikket et kæmpe ja fra medlemmerne. - Vi synes det er en rigtigt god idé, og det er en mulighed for at samle kræfterne og sætte Otterup på landkortet i sommerlandet. Så der var opbakning hele vejen rundt ved vores møde. Alle de officielle tilladelser er på plads, og nu venter der så en masse praktiske opgaver, fortæller handelsformand Vibeke Hansen. Hun håber, at det kan lade sig gøre at trække på muskler fra både idrætsliv, foreninger og virksomheder, så Otterup kan skabe noget stort og sende gode vibrationer afsted mod det stadion i Moskva.

Tilladelser er på plads

At vise de danske landskampe på storskærm er ikke noget man bare lige får lov til, og det har betydet en lang og sej kamp at få alle tilladelser i mål. - I forhold til fodboldrettighederne har vi arbejdet siden det tidlige forår, og har måttet gå hele vejen til FIFA i Frankrig for at få lov. Derudover er DR og TV2 sådan lidt restriktive i nogle områder af landet, hvor de har deres egne storskærmsarrangementer. Men nu har vi fået grønt lys hele vejen, så længe det ikke bliver et kommercielt arrangement, hvor vi tager entre, fortæller Søren Jensen, der er daglig leder af Nybolig i Otterup. Derfor bliver der også gratis adgang til fodboldfesten på Torvet. - Vi håber da, at folk finder klaphatten og de rød/hvide farver frem fra gemmerne. Alle er velkomne til at deltage, og man kan tilmelde sig den officielle grillmenu i et lukket område af pladsen. Derudover vil andre også få mulighed for at komme og stille forskellige slags madboder op på den åbne del af pladsen, fortæller Søren Jensen. Han vil ikke helt afvise, at der kan komme et arrangement mere, hvis Danmark går videre. - Den tilladelse, vi har fået, gælder alle Danmarks kampe, så nu må vi se. Det kunne jo være vildt at kunne vise Danmark i finalen, griner han.

Garanteret tørvejr