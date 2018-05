Indsigt

69-årige Jan Top Christensen er født i Svendborg og har de seneste fire år arbejdet som ambassadør i Manilla på Filippinerne. Onsdag var han på besøg i Væksthus Syddanmark i Odense.

Hvad er formålet med dit besøg her i Væksthus Syddanmark?

- Vi her fra ambassaden er kommet til Danmark for at gøre opmærksom på de enormt store muligheder, der er for danske virksomheder på Filippinerne. Vi skal besøge flere væksthuse under vores besøg, blandt andet her i Odense og i Aarhus. Filippinerne har haft en stabil vækst på seks-syv procent de seneste år. Den voksende middelklasse efterspørger gode og sikre produkter fra blandt andet danske virksomheder, og det er blandt andet det, vi gerne vil fortælle om.

Jan Top Christensen Født 1949 i Svendborg (68 år).

Opvokset i Svendborg og Odense.

Efter studentereksamen og sabbatår læste han statskundskab på Aarhus Universitet og blev cand.scient.pol i 1978 og senere bachelor i fransk fra Romansk Institut.

Underviste og fik et forskningsstipendiat på Aarhus Universitet frem til 1987, hvor han blev ansat af FN som leder af en flygtningelejr for vietnamesiske bådflygtninge på Filippinerne.

Fra 1990 ansat i Udenrigsministeriet i diverse stillinger, blandt andet som diplomat i FN-Misssionen i New York 1993-1996.

Fra 2001 til 2007 kontorchef i Udenrigsministeriet.

Fra 2007 ambassadør i Beirut, Libanon, hvor han åbnede en ny ambassade.

Fra 2014 udsendt som dansk ambassadør i Manila, Filippinerne.

Gift med canadisk-vietnamesiske Kieu Thien Thi Phung siden 1997. Hun er uddannet læge og har en ph.d.-grad indenfor demensforskning.

Sammen har de datteren Anna på 11 år.

Hvilke fynske virksomheder kan have fordel af at eksportere til Filippinerne?

- En meget bred vifte af virksomheder, faktisk. Filippinerne er blandt andet den fjerdestørste værftsnation, så der er en stor efterspørgsel efter maritime virksomheder, der kan levere teknologi og systemer til skibsbyggeri. Der bliver også bygget rigtig meget på Filippinerne i disse år, både shoppingcentre og private boliger, og i den forbindelse er efterspørgsel efter, hvordan man kan energieffektivisere i bygningerne. De vil også gerne have hjælp til skibsbyggeri, både olietanke og færger. Der er også fra den voksende middelklasse stor interesse i fødevarekvalitet samt produkter på sundheds- og farmaceutområdet.

Filippinerne har for 6. år i træk en af Asiens højeste økonomiske vækstrater. Hvad skyldes det?

- Den nuværende regering har virkelig åbnet op for økonomien, og det har været godt for de lokale virksomheder at få noget konkurrence. På Filippinerne er gennemsnitsalderen 23,5 år, mens den ligger omkring 42 år i Danmark, så der er tale om en meget ung befolkning, der er både veluddannede og engelsktalende. Det er derfor et interessant land at investere i. Vi oplever også, at rigtig mange lande outsourcer deres administrative arbejdsopgaver, for eksempel advokatbureauer. Filippinerne er også ved at udkonkurrere Indien på callcentre, fordi befolkningen taler et bedre engelsk. Filippinerne er et utrolig serviceorienteret folkefærd og langt bedre til at tilpasse sig end mange andre lande.

Hvad er det mest udfordrende ved at være ambassadør i et land som Filippinerne?

- Udover varmen, som man virkelig skal vænne sig til, så er det en "walk in the park". Filippinerne er veluddannede, servicemindede og sjove at være sammen med. Men det er selvfølgelig ikke kun rosenrødt for danske virksomheder. Der er de helt klassiske udfordringer såsom korruption og 'red tape' (bureaukrati red.), og vi er udfordret af, at vi mister vores veluddannede medarbejdere til andre lande, der kan tilbyde bedre løn- og arbejdsvilkår. Men regeringen har i den grad lagt sig i selen for at nedsætte antallet af dage, det tager at etablere sig som virksomhed i landet. Det går i den grad den rigtige retning.

Den filippinske præsident Rodrigo Duterte trækker store overskrifter i de vestlige medier. Hvordan oplever du det som ambassadør?

- Jeg forstår godt, han får meget negativ omtale, men historierne er ikke helt nuancerede. Der er gode grunde til, at han er meget populær blandt befolkningen. Han har blandt andet sørget for offentlighed i forvaltningen som en del af kampen mod korruption. Han har også sørget for, at fattige familier kan komme ind på universiteterne, og han har lavet en skattereform, der kommer middelklassen til gode. Og så har han fra starten sat hårdt ind over for narkopushere og narkoproducenter, fordi Filippinerne ikke skal ligne Colombia. Men mange er blevet dræbt i den forbindelse, og vi stiller selvfølgelig spørgsmålstegn ved metoderne i den forbindelse, og hvorvidt de overholder de almindelige retsprincipper.

Hvad er det mest udfordrende ved at leve som familie i et land som Filippinerne?

- Helt klart trafikken. Der er ikke over årene taget tilstrækkelige med initiativer til at sikre en god infrastruktur. For eksempel er der ingen metro, og det tager i omegnen af halvanden time at køre 15 kilometer. Så det er enormt ineffektivt og noget, vi i dagligdagen skal tage højde for, når vi skal fra a til b.

