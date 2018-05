Middelfart: For fjerde år i træk rykker DR1-programmet "Guld i Købstæderne" ud i landet for at se nærmere på fem købstæders historiske betydning for Danmark, og den måde vi lever på i dag. I weekenden den 2. og 3. juni besøger programmet Middelfart, hvor Clay Keramikmuseum danner rammen om tv-optagelserne.

I hver by inviteres danskerne indenfor med deres smykker, kunst, design eller andet, de måtte være nysgerrige på at få vurderet og sat historie på. Vurderingsbranchens bedste eksperter står klar med deres viden om alle genrer og om den lokale kunst.

Er de fremmødte også interesserede i at sælge tingene, har de måske muligheden, når tre af landets store antik-, kunst- og designopkøbere står klar til at byde hinanden op.

I år er det Sofie Østergaard, der træder ind i værtsrollen i en genre, hun ikke har prøvet før. Men det afskrækker hende ikke:

- Jeg er super nysgerrig på mennesker og steder, og jeg er altid klar på at lære noget nyt, hvilket jeg helt sikkert kommer til. Jeg glæder mig til at rejse Danmark tyndt sammen med "Guld i Købstæderne", for der er altid stor glæde og imødekommenhed uanset, hvor vi kommer frem, siger hun.

Og så håber hun, der kommer rigtig mange besøgende:

- Programmerne lever jo af, at det vælter ind med mennesker, og det er ligegyldigt, hvad folk har med. De gode historier kan ligge alle steder, så jeg håber på at få hilst på både store og små, unge og gamle og alle dem midt imellem.

Vurderingsarrangementerne bliver optaget på Clay Keramikmuseum, Kongebrovej 42, 5500 Middelfart. Begge dage åbner dørene klokken 10 og lukker igen klokken 15.

Programmerne fra Middelfart bliver sendt onsdag den 10. oktober og onsdag den 17. oktober. klokken 20 på DR1. /EXP