En provokation uden opsættende virkning

Meget kan man sige om Jørgen Lundsgaard.

Men kedelig er det tidligere byrådsmedlem for Liberal Alliance i Svendborg ikke.

En tilsyneladende ubændig trang til at skille sig ud har sammen med en talestrøm, han selv let lader sig rive med af, givet ham et ry som en politisk provokatør.

Og selv om han efter noget nær et kvart århundrede nu er ude af lokalpolitik, er det ikke et ry, han gør sig de store anstrengelser for at slippe af med.

I dag er den politiske scene i Svendborgs byråd, Jørgen Lundsgaard i så mange år optrådte på, skiftet ud med en noget mindre: En café i Møllergade.

Men hans særlige evne til fortsat at provokere fornægter sig ikke.

Jørgen Lundsgaard har stik imod lokalplanens regler for bymidten malet facaden på sin café noget, der ligner vinrød, og forsynet den med plastikvinduer.

Og selv om det efterhånden er godt otte måneder siden, kommunen første gang bad ham følge reglerne og lovliggøre caféen, ser den stadig ud, som den dag han åbnede den.

Det er let at fatte sympati for et ønske om et samfund, der lægger så få bånd på livet og kreativiteten som muligt.

Men nogen sympati for Jørgen Lundsgaards hævdelse af retten til at overtræde lokalsamfundets fælles spilleregler er der til gengæld ingen grund til at have.

En sådan ret eksisterer ikke. Hverken i bogstav eller ånd.

Tværtimod er reglerne - i fællesskabets navn og til fælles bedste - vedtaget i det byråd, han selv sad i indtil årsskiftet.

Han forbrød sig endda mod dem, mens han endnu selv sad i det selv samme byråd, som jo i øvrigt også skal se til, at de bliver overholdt.

Og sådan kan det naturligvis ikke være.

I et retssamfund kan ingen påkalde sig en selvoptaget ret til at bryde reglerne med henvisning til, at de forekommer at være urimelige og unødige.

Det går heller ikke bare at bryde de af fællesskabets spilleregler, man slet og ret ikke bryder sig om.

Det er derfor, det er strafbart at cykle i gågaden, bygge hoteller i strandkanten, tisse i opgangen og klaske vindmøller op i baghaven.

Og altså også derfor, det er strafbart og forbundet med en risiko for politianmeldelse at lade hånt om lokalplanens regler for facaderne på butikkerne og caféerne i Møllergade i Svendborg.

Provokerende originaler som Jørgen Lundsgaard er ikke til at undvære.

Der skal være nogen til at sætte andet end leverpostej, havregrød og frikadeller på samfundsdebattens bord.

Det er også derfor, den diskussion om lokalplanen, hans café i Møllergade rejser, er mere end velkommen.

Men opsættende virkning og en ret for Jørgen Lundsgaard til at gøre, som det passer ham, giver den altså ikke.