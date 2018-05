Iværksætteri

Fredericia: - Jeg plejer at opfordre virksomhederne til at være nysgerrige: Køb den allerbilligste 3D-printer og giv den til nørden på værkstedet, fortalte indehaver af Copytec, Bjarne Rasmussen.

Han har leveret de 3D-printere, som Bülows Makerspace og iværksættermiljø har sat op til fri afbenyttelse i samarbejde med tre studentermedhjælpere fra Fredericia Maskinskole. Ifølge ham har hypen omkring 3D-printere toppet, men det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Tværtimod. For nu begynder industrivirksomhederne at gøre brug af 3D-printerne og leger med dem for at finde ud af, hvordan de kan producere billigere, mere lokalt eller helt opfinde nye produkter.

3D printere på Bülows - Resin-printer kan printe små detaljerede effekter. Den printer oppefra og ned. Kan blandt andet bruges af smykkeindustrien- FDM-printer kan printe simple effekter i forskellige former for plast



- Gips-printer printer i gips og kan printe i forskellige farver

Bjarne Rasmussen måtte selv redefinere sin virksomhed for få år siden. Han købte Copytec af sin far i 1990, da virksomheden levede af at sælge printere. Men den teknologi er på vej ud, mener han.

- Det papirløse samfund begyndte at vinde indpas, og Danmark er et af de mest teknologiske lande i verden. Jeg faldt ved en tilfældighed over den her 3D gipsprinter, som kunne printe en svensknøgle, der rent faktisk virkede. Jeg troede bare, man tegnede noget og printede det ud. Jeg troede, det var let. Men det er det slet ikke, fortæller han.