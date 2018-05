Hidtil har den fynske robotintegrator Jorgensen Engineering haft en strategi om at være blandt de teknisk førende i Europa, når det handler om at levere automatiserede produktionsanlæg til fødevarindustrien. Her har virksomheden især haft succes med at levere pakkelinjer til mælkepulverindustrien. Men fremover retter den 85 år gamle Odense-virksomhed blikket mod andre verdensdele.

- Nu udvider vi vores strategi, og derfor kigger vi mod USA, Kina og New Zealand. I de lande er behovet for automation næsten på højde med Europa, og vi er i stand til at levere det data- og dokumentationsbehov, som efterspørges i fødevarebranchen, siger Jens Nyeng Christiansen.

Med en eksportrate på 97 procent i regnskabsåret 2016/2017 er Jorgensen allerede en betydelig eksportør af højt specialiseret dansk ingeniørviden. Hovedmarkederne ligger i dag i Europa, men virksomheden har også en del anlæg kørende i USA. Men det fokus bliver skærpet yderligere, og samtidig rettes blikket mod øst.

- I løbet af et par uger sender vi folk til Kina, hvor vi håber at kunne lukke nogle ordrer. Men det gør vi kun ved at afgive tilbud, som kræver en masse ressourcer - alene det at designe og layoute en hel fabrik kræver flere ugers planlægning, siger Jens Nyeng Christiansen.