Væksten fortsætter hos Jorgensen Engineering, der leverer det bedste regnskab nogensinde.

De nære markeder i Europa fortsætter med at kaste ordrer af sig, og det kan mærkes hos Odense-baserede Jorgensen Engineering. Med hovedsæde i Tietgenbyen kan virksomheden notere sig for en rekordvækst, der siver hele vejen ned på bundlinjen. For Jorgensen Engineering leverer også det største overskud nogensinde. Det fortæller administrerende direktør Jens Nyeng Christiansen. Jorgensen Engineering A/S (Koncern) Hjemsted: Odense



CVR-nummer: 51 45 22 16



Direktion: Jens Nyeng Christiansen



Bestyrelse: Lennart Persson (formand), Frans Augustijn, Marie Ek Jonsson, Asger Thomsen, Johnny Rudi Hansen



Regnskabstal 2016/2017 (15 mdr):



Nettoomsætning: 390 mio. kr. (2015/2016 (12 mdr.): 276 mio. kr.)



Driftsresultat: 51,7 mio. kr. (2015/2016 (12 mdr.): 34,5 mio. kr.)



Resultat før skat: 51,3 mio. kr. (2015/2016 (12 mdr.): 32,7 mio. kr.)



Egenkapital: 103 mio. kr. (2015/2016 (12 mdr): 72 mio. kr.) - Det har været et ganske fornuftigt år, hvor vi har udviklet vores samarbejdet med nogle af vores store kunder, siger han. Jorgensen Engineering udvikler og producerer fabriksanlæg og produktionslinjer til fødevareindustrien. Blandt kunderne findes store internationale spillere som Nestlé, Danone, Tetra Pak og Arla. Men væksten kommer især fra Frankrig, Tyskland og England. - Vi er ved at få en position, hvor de store kunder kender os - også selv om vi ikke er den største spiller. Faktisk er vi oppe mod konkurrenter, der er mindst ti gange så større end os - men qua vores fleksibilitet, vores omstillingsparathed og ikke mindst vores engagement, så tager vi mere ejerskab til tingene en mange af vores kolleger rundt omkring i verden, siger den administrerende direktør, der fik nye ejere sidste efterår. “ Vi er ved at få en position, hvor de store kunder kender os - også selv om vi ikke er den største spiller. Faktisk er vi oppe mod konkurrenter, der er mindst ti gange så større end os. Jens Nyeng Christiansen, administrerende direktør Jorgensen Engineering

Vokser med 14 procent

I slutningen af november 2017 blev Jorgensen solgt til den børsnoterede svenske industrikoncern Xano. Salget betyder, at det seneste regnskab løber over femten måneder. Her landede nettoomsætningen på 390 millioner kroner, mens resultatet før skat endte på godt 51 millioner kroner. Men sammenligner man i forhold til sidste regnskabsår, som udgjorde 12 måneder, så blev omsætningen målt på samme periodelængde 40 millioner kroner højere. I faktiske tal svarer det til en omsætning på 316 millioner kroner og en vækst på 14 procent. Det er en selskabsrekord for en 12 måneders periode.

Blandt de førende i verden