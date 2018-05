Debat: Danmark vandt stort på VM i ishockey

Læserbrev: Det største event i Danmark nogensinde har forenet provins og hovedstad. VM i ishockey i Danmark. Sverige vandt guld - og selv om Danmark desværre ikke vandt på isen, så vandt vi stort på begivenheden.

I både København og i store dele af Midtjylland, med Herning som epi-center, har ishockey fans fra hele verden været tydelige i gadebilledet, i hotellernes receptioner og på barer og restauranter. Der er blevet sunget, festet og, ikke mindst, brugt en masse penge.

Foreløbige tal viser, at hoteller og restauranterne har haft kronede dage. Forventningen er, at når tallene er gjort endeligt op, så vil overnatningstallene vise stor effekt fra VM i ishockey.

Dansk Erhverv organiserer mere end 1.700 virksomheder i turisme- og oplevelsesøkonomien. I vores perspektiv har VM i ishockey været et drøm event for Danmark for værtsland. Dels har turneringen strakt sig over hele 16 dage. Modsat andre hypede megaevents, hvor en enkelt kamp eller event har stået alene, så har der været mere end 60 kampe, og arrangører og virksomheder har over et langt stræk kunnet kapitalisere på begivenheden. Dels har VM i ishockey med udgangspunkt i Royal Arena i København og Jyske Bank Boxen i Herning haft afsæt i eksisterende arenaer. Der er således ikke bundet store samfundsmæssige investeringer i anlæg, der efter lystet er slukket, står tomme hen. Det er det der i eventbranchen kaldes "White Elephants".

For turismen i Danmark har VM vist sig særligt fordelagtigt. Gæster fra de lande, der har deltaget, er i forvejen de hyppigste gæster i Danmark. Tilgængeligheden til Danmark fra Sverige, Tyskland og Finland er i top.

Billetsalget oversteg 350.000 billetter, og cirka halvdelen er solgt i udlandet. Alene svenskerne står for 16 pct af det samlede billetsalg.

Nu er VM så overstået, og vi skal fremad. I Dansk Erhverv håber vi på fortsat arbejde, så vi kan få sikret flere megaevents til Danmark. I det arbejde skal der skeles til den stærke recept, som arrangørerne bag VM i Ishockey har arbejdet efter. Meget mere af samme slags, tak.