Debat: Lad os nu få praksis ind i folkeskolen

Læserbrev: Regeringen og Dansk Folkeparti er netop kommet med et udspil, som skal styrke praksisfagligheden i folkeskolen. Det er vi særdeles glade for i Dansk Erhverv. Retningen er simpelthen den helt rigtige. Baggrunden er, at der allerede nu mangler faglærte på en række områder, og prognoser viser, at den mangel vil blive endnu større i de kommende år.

Men det er nu ikke kun derfor, at praksisfagligheden skal ind i folkeskolen. Det vil gavne alle elever uanset hvilken vej, de vælger at gå efter skolen. Dét at bringe praksis ind i skolen skal give de teoretiske fag en tydelig kobling til deres anvendelse. Det giver mulighed for at udvikle elevernes evner til at arbejde mere med for eksempel kreativ problemløsning i samspil med andre. Den slags kompetencer er der i høj grad brug for - både nu og i fremtiden.

Meget afhænger dog af, hvordan de fem initiativer i udspillet bliver udfoldet. Det vigtige er, at praksis og anvendelsesorientering bringes ind i de fag, som allerede er i skolen. Vi mener, at et styrket samspil mellem folkeskoler, erhvervsskoler og erhvervsliv om at udvikle en ny anvendelsesorienteret og inspirerende undervisning er et oplagt sted at starte. Vi har blandt andet længe foreslået, at der igangsættes et ambitiøst udviklingsprogram omkring netop dette, og netop derfor er der al mulig god grund til at rose udspillet fra regeringen og DF.