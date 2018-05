Ærø: Aggershøj og styregruppen bag huset arrangerer lørdag 2. juni en sømandsfamiliedag på Ærø med fokus på at være sømandsfamilie. Der bliver tid til leg og hygge, men også oplæg og debat om at leve som sømandsfamilie. Er det for eksempel altid rosenrødt, når mor eller far kommer hjem fra ugers arbejde, lyder spørgsmålet i en pressemeddelelse.

- Med denne begivenhed ønsker vi at drage omsorg for sømandsfamilier. Samle dem, så der kan opbygges gode venskaber og oplevelser. Desuden er der god tid til at dele erfaringer. For eksempel kan familierne overnatte til søndag, hvis de har lyst, fortæller sømandsmissionær Simon Ambrosen.

Prisen for at deltage er 250 kr. inkl. transport for familier fra fastlandet, og 200 kr. for familier fra Ærø. /EXP