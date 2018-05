Chikane. Skammens ministerium

Jeg erindrer mig, at forfatteren Graham Greene for små 70 år siden skrev en roman med titlen "Frygtens ministerium". Det er ved at blive en titel, der næsten pr. automatik dukker op på den indre horror-skærm, når minister Støjberg åbner munden.

Og det gør hun tit. For tit. Alt for tit, vil nogle sige. Nu har muslimer i al den tid, de har været under danske himmelstrøg, stille og roligt holdt ramadan, og ingen har så meget som bjæffet det fjerneste. I sin paniske jagt på hele tiden at gøre livet endnu mere surt for flertallet af vore muslimske brødre og venner, har hun nu kastet sig over de arme bus-chauffører.

De skal holde ferie, skal de. I ramadanen, skal de. De faster, gør de. Og det er rigtig, rigtig farligt. Specielt, fordi man i en faste-situation lærer lidt om at begå sig med ydmyghed. En disciplin, som ministeren måske kunne gøre sig mere sympatisk ved at praktisere lidt oftere.

Og når nu fruen er så godt i gang, hvorfor tager hun så ikke også lige jøderne med? De 6000 jøder, der menes at bo i Danmark, har jo Forsoningsdagen (Yom Kippur) som deres årlige faste-dag. Og her taler vi ikke 18, men op til hele 25 timer uden mad og drikke.

Jøderne må altså være farlige.

Om ikke andet så oppe i ministerens hoved.