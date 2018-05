Debat: Sådan blev oplægget til klimaindsatsen ikke noget at skrive hjem om

Læserbrev: Det er godt nok første gang, at jeg har set en direkte uvenlig annonce fra Dansk Folkeparti. En annonce, hvor DF er modstander af vindmøller på land og kystnært, men derimod går ind for et fatamorgana for havvindmøller og det først om 10 år. Hvad skal vi spilde tiden med i 10 år. Om 10 år er det for sent at påvirke klimaforandringen. Det skyldes, at klimaforandringen om 10 år har nået et stade, hvor den ikke længere lader sig påvirke, går i selvsving og alle vi andre normale mennesker frygter en sådan tilstand, medens DF bare står lallende på sidelinjen og ser til. Er det måske fordi DF's medlemmer og deres sympatisanter i bund og grund er samfundets tabere og gerne vil se jordens periode med dyr og mennesker går under?

De glemmer, det gør DF, at de selv går med og på nuværende stade af klimaforandringen, kan DF'erne ikke redde skindet ved hver fredag at stå på gaderne og tilbyde "Vågn op" som det måske for årtier havde været en mulighed.

Resten af befolkningen, den der både kan tænke og arbejde, beslutter sig nok for at blive aktive og gøre noget imod klimaforandringen, især nu da Regeringen er lammet som den torsdag den 26.4.2018 fremlagte skitse til en fiasko og som bærer tydeligt præg af den politiske mening i Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Populisterne vandt tilslutningen i 1933, men det er vigtigt ikke at gøre samme fejl 2 gange. Liberal Alliance og Dansk Folkeparti er jo egentlig klimabenægtere og det er derfor på tide, at der sker mobilisering af en reel klimabevægelse i hvert land for sig, verden over, og i samarbejde over grænserne.