Den tidligere leder af Black Army, Wassim Daabas, blev for nylig idømt fire års fængsel, men nåede at smutte fra retten, inden han blev varetægtsfængslet. Onsdag morgen dukkede han op til ankesagen om skud på fængselsbetjent - og blev anholdt.

Han nåede at være på fri fod i 19 dage, inden han onsdag morgen dukkede op som tiltalt i ankesagen om skud mod en fængselsbetjent foran Nyborg Fængsel - og blev anholdt.

For snart tre uger siden blev den 35-årige Wassim Daabas, tidligere leder af den kriminelle bandegruppering Black Army, idømt fire års fængsel for kokainsalg. Dommen faldt ved Retten i Odense, men mens dommerne var i gang med at votere gik eksbandelederen sammen med sin hustru stille og roligt ud af retsbygningen - og forsvandt.

Dermed forpassede anklageren muligheden for at begære Wassim Daabas varetægtsfængslet oven på dommen på fire års fængsel, for det kræver juridisk nemlig, at han skulle være til stede og have mulighed for at udtale sig. Det var han ikke, og derfor kunne han ikke varetægtsfængsles.

- Vi efterlyste ham, fik forskellige tip om, hvor han kunne være, men vi fandt ham ikke, fortæller anklager Kirsten Flummer, anklagemyndigheden ved Fyns Politi.

Til gengæld fik Fyns Politi et tip tirsdag fra et familiemedlem til Wassim Daabas om, at den tidligere bandeleder ville dukke op som aftalt til ankesagen om skudepisoden på en 37-årig fængselsbetjent ved Nyborg Fængsel. Wassim Daabas blev i den sag i september 2017 idømt 10 måneders fængsel, og nu kører den som en ankesag ved Østre Landsret.

Og ganske rigtigt mødte Wassim Daabas op onsdag formiddag forud for ankesagens start klokken ni - og blev anholdt af politiet.

Eftersom han var optaget af ankesagen formiddagen igennem lykkedes det for anklagemyndigheden at få en tid til fremstilling af ham i et grundlovsforhør, som fandt sted i middagspausen i sagen om skuddene på fængselsbetjenten.

Her besluttede en dommer at varetægtsfængsle Wassim Daabas, og kort efter blev ankesagen fra Nyborg genoptaget.

De kommende dage, hvor ankesagen kører ved Østre Landsret, bliver den tidligere bandeleder så eskorteret fra arresten til landsretten af betjente.

De fire års fængsel fra dommen for kokainsalg kan Wassim Daabas dog ikke begynde at afsone endnu, for den har han anket - til Østre Landsret, ligesom han har kæret varetægtsfængslingen til Østre Landsret, alt imens Østre Landsret er optaget af ankesagen om skuddene på fængselsbetjenten.