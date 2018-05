Debat: P-protest breder sig. Myndighederne håndhæver ikke deres egne love

Læserbrev: Protestgruppen mod Q-Park i Svendborg modtager nu også henvendelser fra bl.a. bilister i hovedstadsområdet, der føler sig vildført af den store hollandsk ejede P-koncern. Er den galt andre steder, så kontakt mig venligst, og oplys nærmere, hvad I har været ude for.

Q-Park opererer på kanten af lovgivningen og skal stoppes. Det kan formentlig kun lade sig gøre, hvis parkanterne gør massivt oprør mod selskabets forretningsmetoder. De er nu til vurdering hos politiet efter anmeldelse fra vrede borgere i Svendborg.

Efter de utilfredse parkanters opfattelse, gør Q-Park sig skyldig i overtrædelse af både markedsføringslovens bestemmelser om vildledning af deres parkeringskunder samt de særlige regler for forbrugeraftaler m.v.

Citat: lovens paragraf 36: "En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvist, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende o.s.v". Og samme lovs paragraf 38 b: "Opstår der tvivl om forståelsen af en aftale, og har de pågældende aftalevilkår ikke været genstand for en individuel forhandling, fortolkes vilkåret på den måde, som er mest gunstigt for forbrugeren. Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at et aftalevilkår har været genstand for individuel forhandling."

Lovens tekst er soleklar og ikke til at misforstå modsat Q-Parks parkeringsregler. Hvornår har nogen sidst blevet tilbudt en individuel forhandling med et privat parkeringsselskab? De gider jo dårlig nok svare på klagerne.

Hvorfor sikrer lovgiverne, ordensmagten og forbrugerombudsmanden så ikke ofrene deres ret? Det er deres ansvar at sikre, at lov og orden overholdes her i landet.

Vel er de påberåbte lovovertrædelser ikke de alvorligste forbrydelser, som begås i dette land, men antallet af forurettede er så omfattende, at de, som lovgiver på området - for at beskytte forbrugerne - nu griber ind hårdt og kontant.

I modsat fald er lovgivningen ikke fem potter pis værd, og de, som har vedtaget disse love, er blevet røvrendt.