I en seværdig fodboldkamp, lykkedes det OB at snuppe sejren hjemme mod OKS, da Jonas Spenner blev matchvinder med sit mål tre minutter inde i overtiden.

Forud var gået en intens affære, hvor spillet bølgede frem og tilbage, og chancer til begge hold kom i en lind strøm.

- Det var en livlig kamp, som må have været underholdende for tilskuerne. OKS var mest på bolden, mens vi truede dem med fart i kontraen. Vi kunne have gjort det til 3-1 inden pausen. Omvendt brænder de et straffe efter pausen. Vi havde til sidst det held og de marginaler som skal til, udtalte OB's træner Søren Jørgensen.

Jakob Mønster scorede begge OKS' mål. Lasse Grønholt og Andreas Greve bidrog til OB's sejr.

(sb)