Læserbrev: Sommerhusudlejning er en vigtig del af dansk turisme. Samtidig er den såkaldte deleøkonomi i voldsom vækst. I tusindvis af danskere udlejer deres bil, hus eller campingvogn. Det er en udvikling, Venstre gerne vil understøtte og derfor gør vi nu skattereglerne mere klare og øger bundfradraget for sommerhusudlejning.

Et højere bundfradrag kan være med til at få flere til at udleje deres sommerhus i længere tid og dermed tiltrække flere turister til vores kystområder. Det er med til at skabe lokale indtægter og øge beskæftigelsen. Det er alt sammen rigtig godt, og derfor vil vi gerne give en større økonomisk tilskyndelse til at udleje sommerhuset. Helt konkret så bliver bundfradraget for sommerhusudlejning forhøjet fra 21.900 kr. til 40.000 kr. årligt. Det er et beløb, der kan mærkes.

For Venstre er det helt afgørende at sænke skatter og afgifter. Det har vi arbejdet målrettet på de sidste tre år. Skridt for skridt er en række skatter og afgifter blevet sænket. Det er jeg glad og stolt over, for det sikrer større virkelyst i samfundet og det er godt for os alle.