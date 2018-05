Når det nye torv og slot i Nyborg står færdigt, er der potentiale for at udvide det traditionsrige julemarked. En delegation rejser i december til Tyskland for at finde inspiration.

Jul i den gamle Kongeby Julemarkedet i Nyborg bliver i år som sædvanligt afholdt på Torvet, men i år 2019, når det bliver ombygget, skal der findes en anden placering.Ombygningen af Nyborg Slot og den nye indretning af Torvet giver mulighed for nye måder at afholde markedet i 2020 og fremefter. Blandt andet idéen om både at have et moderne og et historisk marked.

Til december vil arrangørerne bag Nyborgs årlige julemarked tage på studietur til Bremen for at finde inspiration til et nyt julemarkedskoncept, der kan introduceres, når både ombygningen af Torvet og slottet står klar. Det er i alt 30 personer fra Erhvervs- og Udviklingsudvalget i kommunen, julemarkedsgruppen og Udviklingsrådet.

Nyborg: Med både et moderne og historisk julemarked og omkring 170 boder har Bremens julemarked i Tyskland ry for at være et af de fineste i landet. Og i år 2020 vil noget af den storslåethed måske brede sig til Danmark, nærmere bestemt julemarkedet i den gamle kongeby - Nyborg.

Noget af det, deltagerne på studieturen skal se nærmere på, er Bremens opdeling i et moderne- og et middelaldermarked samt sikkerheden, der bliver skærpet år for år.

- Vi tænker, at der er potentiale i at udvikle hele konceptet. I dag har vi et marked, der breder sig lidt ud i gaderne, men det her med at dele det op i to, så der måske bliver et historisk på slottet og et nutidigt på Torvet, tror jeg er en overvejelse værd, siger Peter Wagner Mollerup (V), der er formand for Erhverv- og Udviklingsudvalget.

Det er dog med åbne sind, at deltagerne tager på studietur.

- Vi har været forsigtige med ikke at beslutte for mange ting på forhånd. Nu skal inspiration og brainstorming ske i Bremen, tilføjer han.