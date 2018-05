Læserbrev: I oktober blev der sat fokus på vores grundvand, fordi der var "fundet" et kemisk/giftig stof, der ikke burde være i vandet, og igen blev landbruget udråbt til at være den store synder. Lad det være slået helt fast, der er ingen landmand, der dengang har lavet noget ulovligt ved brug af Pyramin.

Jeg har sprøjtet mange tusinde liter vand ud med midlet Pyramin i. Det var for at holde roerne rene enten det var til foder eller til sukkerfremstilling. Hvorfor - fordi man ikke kunne skaffe folk til at holde roerne rene kun med håndkraft. Stort set ingen gad at hakke roer.

Når jeg har brugt så store mængder af midlet Pyramin, skyldes det, at jeg arbejdede 27 år på en maskinstation, og det var mit arbejde at være landmændene behjælpelige med at etablere f.eks. roemarker. Det er beklageligt, at der nu kan findes stoffer/rester, der stammer fra Pyraminen i drikkevandsforsyninger, men igen, der er brugt et på det tidspunkt fuldt lovligt middel. Hvad var alternativet?

Det er et lille vink om, at det er ikke ligegyldigt, hvad der kommer ud på jorden. Når man kører ud i naturen kan man se flere spændende lossepladser ved private huse. Hvad om kommunens miljøafdeling m.fl. tog fat og pålagde forureneren at rydde op, give en tidsfrist og derefter dagbøder.

I Vormark findes et lysende eksempel. En rigtig øjebæ. På en nedlagt gård er der i dag pakket til med alt muligt skrammel, (nedbrydningsaffald, asbest, træ, stål, mursten, tagsten, glasfiber m.m.m.). Problemer med nedsivning samt yngleplads for rotter og dræbersnegle, få det dog fjernet. Hver gang det regner trækker vandet, efter at være løbet gennem skramlet, ned i jorden.

Hvad med de store forbrugere af vand, byerne med deres befæstede arealer, tage, torve og veje, få minutter efter regnen er faldet, bliver det meste ledt væk ud i åer og bække for at ende i havet. Tænk hvis alt det rene vand var trukket ned og var blevet til grundvand.