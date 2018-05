Forhenværende entreprenør Helge E. Andersen, Kirkevejen 61, Ommel, Ærø, fylder 85 år fredag den 25. maj.

Helge E. Andersen har boet på Ærø altid og etablerede sig som selvstændig for 65 år siden med entreprenørvirksomheden Ommel Maskinstation.

I dag er det sønnen Flemming, der driver Ommel Maskinstation. Helge mener, det er sundt at røre sig, så han møder hos sønnen hver dag for at hjælpe til. Med sædvanlig lune fortæller han, at han i dag afspadserer lidt og først møder kl. 9 i stedet for tidligere kl. 7.

Produktforretningen Skrotten på Trousløkkevej, som han startede for 25 år siden, skal også passes hver lørdag i to timer, og han har ikke planer om at holde op.

- De ældre, der trækker stikket ud, lever ikke ret længe. Jeg har så godt af at komme herud på pladsen og snakke med folk og få mig rørt. Og jeg laver jo ikke mere, end jeg har lyst til, understreger Helge Andersen.

Det var en gammel drøm, der gik i opfyldelse, da han kunne overtage skrotpladsen i 1993. Under ferier med familien var han noget upopulær, når han insisterede på at besøge store ophuggere og gå lidt rundt.

Fødselsdagen fejres sammen med familien.(RAN)