Historiske fagbøger

Anden Verdenskrig er et uudtømmeligt emne bedømt efter den række af bøger, som fortsætter med at udkomme om krigen. I dag - 24 maj - udkommer på Lindhardt og Ringhof "Arnhem - slaget om broerne 1944" af den britiske militærhistoriker Sir Antony Beevor, som har skrevet adskillige krigsbøger - senest "Ardenneroffensiven". Ifølge Beevor har fascinationen af heroiske fiaskoer i lang tid skygget for de sande historie om slaget ved Arnhem.

"Ved verdens ende" er skrevet af den britiske historiker Michael Pye og forklarer, hvordan Nordsøens vikinger, handelsfolk og fromme mænd forandrede vores historie. Hans pointe er, at den mørke middelalder ikke var så mørk, som vi tror. Bogen er udkommet på Kristeligt Dagblads Forlag. Også "Sølv, blod og kongemagt" handler om vikinger. Cand.mag i historie Anders Lundt Hansen går sin bog, der udkommer 28. maj på Gyldendal, bag om nationalromantikernes vikinge-myte.

Martin Nedergaard Andersen fortæller i "Det vildeste vesten" 100 års historier om cowboys, indianere, røvere, kannibaler, guldgravere, sheriffer og mange flere. Forfatterens konklusion er, at virkeligheden overgik fantasien. Bogen er udkommet på Mellemgaard.

I år er det 100 år siden, at den spanske syge kom til Danmark og slog næsten 15.000 danskere ihjel, og det har naturligvis kastet et par historiske bøger af sig. Den seneste er skrevet af Tommy Heisz. "Den spanske syge - da historiens mest dødbringende epidemi kom til Danmark" er udkommet på Politikens Forlag.

28. maj er det også 100 år siden, at Christiansborg stod færdig efter sin genopbygning. I "Folketinget", der udkommer samme dag på Gyldendal, fortæller historiker Hanne Rasmussen Folketingets historie.

Kronborg er 600 år gammelt, men først nu er der lavet et samlet værk om renæssanceslottet. Bogen "Kronborg" er skrevet af historiker og museumsinspektør Poul Grinder-Hansen og er udgivet i fællesskab af Gyldendal og Nationalmuseet.

Tegner og forfatter Jens Gregersen skildrer i ord og farvelagte tegninger den "Den jyske hede i urfuglens tid", som er udkommet på Gads Forlag. Fuglens succes var båret af hedebondens ydmyge kår, men med det moderne landbrug uddøde den.

Mellemøsten har i over 100 år været et kludetæppe over stormagternes ambitioner, og Ole Stig Kristensen, tidl. chef for Pet og direktør for Folketinget, redegør for de komplekse problemer i "Mellemøsten og zionismen - en historisk og aktuel fortælling". Bogen er udkommet på Hovedland.

Danmarks store årgange fylder 70, men hvem er de? spørger forlaget Frydenlund, som er udkommet med "På sporet af årgang 1948", som er skrevet af Hans Engell. I den lille bog deler ni personer deres historie og erfaring - blandt andre Mimi Jacobsen, Birthe Kjær og Leif Mikkelsen.

Dagbladet Information fortæller gennem tidligere journalister, redaktører og chefer sin egen historie fra de seneste 25 år i "Hele verden forfra". Blandt fortællerne finder vi blandt andre Lasse Jensen, Georg Metz, Erik Skyum-Nielsen og Lasse Ellgaard. (ahy)