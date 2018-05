Parkering

Når man har downloadet Park One-appen, er det muligt via Mobilepay at oprette sig som bruger på 30 sekunder. Man slipper for at indtaste navn, adresse, og oplysninger om betalingskort. Man indstiller tiden i app'en og stryger over i Mobilepay, hvor man accepterer en reservation af sin betaling. Man kan desuden forlænge eller forkorte sin parkeringstid. Når parkeringen er slut, får man automatisk en kvittering i sin mailboks.

Fredericia: Bilister i Fredericia kan fra i dag parkere billigere og smartere end nogensinde. Nyetablerede Park One lancerer i samarbejde med Mobilepay parkering på alle kommunale parkeringspladser. Løsningen blev i februar tilgængelig for bilister i København og Frederiksberg - og efterfølgende i en række af landets øvrige store byer. Det skriver Park One i en pressemeddelelse.

Det koster dog et gebyr at benytte app'en. Park Ones løsning til almindelige privatkunder er baseret på, hvad virksomheden kalder et fast servicefee på fire kroner per parkering, uanset parkeringstid.

Ifølge Park One viser markedsundersøgelser, at parkerende bilisters årsag til at betale via app fremfor en p-maskine er ønsket om at spare tid og penge.