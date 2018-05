SF klar med grøn satspulje: Vi må ikke smide en grøn regning i børneværelserne

Miljø: Vi politikere skal tage ansvar for mere end bare de kortsigtede løsninger, hvis vi vil sikre, at vores børn og børnebørn ikke efterlades med en stor grøn regning.

Der er desværre en stribe alvorlige miljøsager, som bliver skubbet videre i stedet for at blive løst. Det er ekstremt frustrerende at være vidne til, fordi sagerne skriger på handling.

Det handler om store kemikalieforureninger, som truer natur, sundhed og vandmiljø. Om at stoppe brugen af pesticider ved vores vandboringer. At genoprette vandløb og sikre mere plads til beskyttet natur og meget, meget mere.

Problemet er, at det er dyrt. Derfor kan kommuner, regioner og stat ikke blive enige om, hvem der skal betale, og så ender regningen med at blive skubbet videre i en uendelighed. Og i sidste ende bliver det de kommende generationer, der hænger på både regningen og konsekvenserne.

Det kan ikke blive ved. Vi er nødt til at tage ansvar og sørge for, at det ikke bliver ved snakken.

Derfor foreslår SF, at vi laver en ny grøn satspulje, som hvert år skal finansieres af ubrugte midler fra finansloven. Det kan være meget forskelligt fra år til år, hvor mange penge Folketinget kan sætte af til det. Nogle år vil det være nul kroner, og andre vil det være flere milliarder. Det skal Folketinget beslutte fra år til år.

Puljen vil betyde, at slåskampen om ansvaret og regningen endelig får en ende. I stedet kan vi få fokus på, hvilke sager, der haster mest, når de forskellige myndigheder søger om støtte til at gøre noget ved deres miljøsager.

Jeg tror på, det her kan være løsningen på et problem, der har præget den grønne politik i årevis. Og jeg håber, de andre partier vil bakke op. Det her er så vigtigt, at vi bør kunne blive enige om endelig at skride til handling.