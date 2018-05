sidste skoledag

Fredericia: Onsdag blev spændingen udløst for godt 320 elever i afgangsklasserne på Fredericia Gymnasium.

Her stod rektor Poul Erik Madsen i spidsen for eksamens-trækningen i forbindelse med sidste skoledag for 3.g'erne og 2.hf'erne. Her blev det afsløret, hvilke fag, eleverne skal til eksamen i.

I videoen kan man se, hvilke fag, der vakte jubel og ærgrelse.