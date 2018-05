Svendborg Kommune kapper i 2024 båndene til Svendborg Kraftvarmeværk, der er i fare for at lukke.

Svendborg: Formanden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarmeværk, Ove Engstrøm (K), tænkte først og fremmest på de 19 ansatte, da han fik beskeden om, at politikerne har besluttet sig for at kappe båndene til værket i 2024.

Beslutningen kan føre til en lukning af værket, og det beklager Ove Engstrøm.

- Jeg synes, at beslutningen om at lukke er meget uheldig for de 19 ansatte, siger Ove Engstrøm.

Det besluttede de Politikerne i Økonomiudvalget besluttede på et møde tirsdag den 22. maj: "Udvalget indstiller, at Svendborg Kraftvarmes aktiviteter ikke bør fortsættes efter 2024 i kommunalt regi medmindre ændrede rammevilkår tilsiger fortsat drift."Ugen forinden havde politikerne i Miljø- og Naturudvalget besluttet: "Udvalget anbefaler, at Svendborg Kraftvarme A/S's aktiviteter ikke bør fortsætte efter 2024." Imod stemte V og K og Jens Munk (løsgænger). Flertallet bestod af to socialdemokrater og en repræsentant fra både SF og EL.

Flemming Madsen er medlem af kommunens økonomiudvalg, der traf beslutningen på et møde tirsdag, og han beklager også på medarbejdernes vegne. Han ser dog en fremtid for sig, hvor der nok skal blive brug for medarbejderne.

- Det er aldrig rart at lukke arbejdspladser, men i takt med, at arbejdspladser lukker, er der nye, der opstår, og det vil også ske her, siger Flemming Madsen.

Han henviser til en beslutning om at opføre en nyt, fællesfynsk sorteringsanlæg, og at der også bliver nye job i Svendborg Fjernvarme, når selskabet ikke længere kan skaffe varme fra afbrænding af sydfynsk affald.

- Lige meget hvad de finder ud af, så vil der vil opstå nogle arbejdspladser i den forbindelse, siger Flemming Madsen.

Ove Engstrøm håber, at Svendborg Fjernvarme får mulighed for at overtage det store værk på Bodøvej, når kommunen trækker sig tilbage.

- I mine øjne er der kun fjernvarmen til at overtage bygningen, og jeg håber, de kan få det for et symbolsk beløb, når gælder er afviklet, siger Ove Engstrøm.

Økonomiudvalget besluttede på mødet tirsdag, at aktiviteterne på værket ikke fortsætter i kommunalt regi efter 2024. Beslutningen blev ledsaget af en bemærkning om, at ændrede rammevilkår kan ændre på beslutningen, men den mulighed mener Flemming Madsen ikke er realistisk.

- Vi kender ikke fremtiden, men hvis det skal fortsætte i kommunalt regi, så skal der ske noget, som ingen af os kan forudse i dag, siger Flemming Madsen.

Svendborg Fjernvarme blev opført i 1999 med en samlet pris på 344 millioner og en budgetoverskridelse på 108 millioner kroner. I dag er gælden i værket på 92 millioner kroner, og det vil ifølge en afbetalingsplan være gældfrit i 2024, hvor en kontrakt om modtagelse af affald fra forbrugerne i Svendborg også udløber.