Ægtepar har sat gang i underskriftsindsamling, som i løbet af pinsen er vokset med mere end 100 underskrifter om dagen.

Først skrev ægteparret Mira Erik og Silas Eriksen et debatindlæg, som de også udgav som klumme, og nu har de startet en underskriftsindsamling mod nedrivningen af siloerne på den inderste havnemole på Odense Havn - også kaldet Siloøen. En indsamling, der i løbet af de første fire dage har fået mere end 100 underskrifter om dagen. Interessen om begge dele har været voldsomt overvældende, fortæller Mira Erik: - Vi forstår godt, at politikerne har mange beslutninger at skulle tage og mange regler at sætte sig ind i, men på den anden side kan tingene også gå for stærkt. Det handler om at huske at bevare samtidig med, at man udvikler, og det er derfor, jeg for længe siden udviklede hashtagget #bygbyenbevarodense, siger Mira Erik. Underskiftsindsamling Underskiftsindsamlingen mod siloernes nedrivning på Siloøen blev åbnet op til pinse.I løbet af fire dage er der kommet godt 100 underskrifter pr. dag - i skrivende stund 461.



Bag indsamlingen står Mira Erik, der har læst statskundskab og arbejder med kultur, og hendes mand, Silas Eriksen, der er bygningskonstruktør.

Odense uden Nedergade

Ifølge Mira Erik handler bevaringen af siloerne ikke om for enhver pris at bevare det, hun kalder "gammelt lort", men om at tænke kreativt og intelligent - som det i sin tid skete med Brandts Klædefabrik - inden man visker historien ud. - Jeg tror også, det er derfor, så mange skriver under og kommenterer på vores indlæg, fordi vi i det kommer med bud på, hvad der kunne komme i stedet. De fleste af os er jo ikke sådan indrettede, at vi af os selv kan se det. Men det kan arkitekter - de formidler drømme, siger hun, som påpeger, at selv om et nyt imponerende byggeri også kan have samme effekt, har det ikke den historie, siloerne for eksempel repræsenterer: - Prøv at forestil dig et Odense uden Nedergade og den sjæl, der ligger i tidligere tiders byggeri. En by skal altid frygte ikke at have kanter, for så er der ikke noget spændende at komme efter, siger hun.

Radikal underskriver