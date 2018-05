FODBOLD: 58-årige Henrik Lehm vender hjem til Næsby og begynder sit arbejde i klubben den 1. juli og vil håbe på, at han bliver talentchef for en 2. divisionsklub.

Næsby slås i øjeblikket for at undgå at rykke ud af 2. division for første gang siden 2004.

Samtidig tygger assistenttræner Ulrik Jepsen og klubben på, om det efter fire års samarbejde er tid til at sige farvel til assistenttræner-jobbet. Der er i øjeblikket sonderinger, mens det står fast, at han er opsagt med virkning fra sommer. Det kan også komme på tale, at han skal være assistent for Henrik Lehm, når han vender tilbage i talentafdelingen.

- Ulriks situation er ikke endeligt afklaret, siger Næsbys formand Poul Jørgensen til Sport Fyn.

I forvejen har cheftræner Kristoffer Johannsens medtræner Michael Nielsen meddelt, at han stopper til sommer.

Næsby har altid brystet sig af sit talentarbejde og for syv år siden var Henrik Lehm seneste en del af talentarbejdet i klubben på Stærehusvej i Odense. Nu ansættes han i en funktion på fuld tid som talentchef og U19-træner og skal altså efter cheftræner-jobbet i HB Køge udelukkende have fokus på ungdomsafdelingen.

Næsby mistede i januar sin direktør Sebastian Brydegaard, der var en stærk profil på flere fronter i klubben. Han tog til den norske Eliteserieklub Haugesund.

- Henrik Lehm var i perioden 2008-2011 ansat som cheftræner og talentchef i Næsby, så for mange af klubbens trænere og medlemmer er det et glædeligt gensyn med den nu 58-årige træner, der har Danmarks højeste træneruddannelse, DBU's P-træner licens., fastslår Poul Jørgensen

I de syv år, der er gået siden Henrik sidst var ansat i klubben, har han trænet AB, FC Hjørring og senest HB Køge. Derudover har Henrik været ansat i Brøndby IF som A+ træner.

Der vil snarest komme meldinger ud om rokaderne i Næsby Boldklub.

Næsby er i øjeblikket to point fra at redde sig i 2. division efter et forsømt efterår uden point og skal i de sidste fire kampe starte med tre udekampe mod Brønshøj, Odder og AB, inden hjemmekampen mod bundholdet Lyseng.

Klubben ligger hos drengene nummer 10 af 13 hold i ynglinge-divisionen og nummer 9 af 14 hold i juniordivisionen