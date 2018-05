Morten Stig Christensen, direktør i Dansk Håndbold Forbund, mødte i god tid, og så skarp ud i en rutineret alder, som han dér kom spankulerende flot hen over parkeringspladsen ved Fakta på Rømersvej, hvor der er mange gode parkerings-fif for de lokalkendte.

En anden yderst garvet håndboldræv, Bent Nyegaard var på samme vis på plads i god tid og fik sig naturligvis en passiar - unter Männer - med Odense-træner Jan Pytlick, der som bekendt ligeledes er fostret af GOG-skolen, der jo i høj grad går på at være i god form og score flere mål end modstanderne. Før det mere fintaktiske lægges på, og GOG har som Odense HC i denne sæson præget toppen af poppen.

Flere og flere finder ud af håndboldens fascinationer, når det først ringer for alvor, som under Odense HC's kampe for tiden. Den tidligere B1909-back Frank Andreasen, der nu er medejer af Fyens Stillads, sås under VIP-spisningen, og der skal som bekendt gode kalorier til at klare det daglige arbejde, som dog efterhånden mest foregår fra det bonede kontor på Tolderlundsvej.

Igen var der mulig afskedskamp for Pearl van der Wissel Nielsen og Stine Svangård, hvis kontrakter udløber efter denne sæson. Det blev nævnt af direktør Mark Jespersen før kampen. Men det var også en mulighed efter den første DM-semifinale mod Esbjerg, som vandt megastort i Odense.

Det noble, grå guld var igen til håndbold. Eksborgmester Anker Boye er efterhånden blevet en fast tilskuer til Odense HC-kampene og kan nok give et fif eller to om netværkets betydning i det moderne samfund.

Den tidligere Marienlyst-angriber Jakob Udesen, i dag spillende angrebshaj for Kertemindes ædle fodboldspillere i Serie 1, arbejder nu som marketingmand i forretningslivet og kunne i øvrigt sikkert have gjort god håndboldkarriere som en stregspiller, der var svært at flytte.

OB's reservemålmand Thomas Mikkelsen, der i virkelighedens verden sikkert venter spændt på førstevalget Sten Grytebusts skæbne i transfervinduet, var i hallen for at lære nogle nye tricks. heller ikke her fejler staturen til håndbold noget - hos Mikkelsen. eller til fodbold, forstås.

Hanna Blomstrand, København-spiller, gjorde det slemme ved Danmark, da Sverige forrige december sendte de rødhvide ud af kvartfinalen i VM i Tyskland.

Odense HC's tidligere landsholdsstreg Susan Thorsgaard, der er tilbage i den ydre del af truppen efter overstået barsel, fulgte kampen fra sæderne lige bag udskiftningsbænken og gjorde notater - sikkert til brug for de to Odense-trænere.

Mathilde Schæfer, der har været plaget af skader og er under genoptræning sad ved siden af Susan Thorsgaard og er forhåbentlig klar til kampe efter sommerferien.

Freja Cohrt, der i weekenden var hårdt plaget af smerter fra en visdomstand, lignede denne aften en spiller med langt større humør og i hvert smil i ansigtet. Visdomstænder er ingen spøg - selv i disse moderne tider.

Maria Thuesen, tidligere selv stregspiller for Odense HC i klubbens pionertid, kommenterede kampen til DR, sammen med den tidligere topspiller Lars Krogh Jeppesen.

Kathrine Heindahl, Odenses streg, er ved at banke et firma op i form af sportstøjs-mærket Ikaika, der især satser på passende motionstøj til kvinder. Ikaika havde smart nok erobret en af reklamerne på halgulvet og blev eksponeret over det ganske Danevang.

Tony Christies klassiske pophit om vejen til "Amarillo" fra 1971 klingede igen og igen ud over hallen og er så småt blevet en signatursang under Odense HC's kampe. Sangen handler så vidt man kunne tolke om kærlighed og især den mere lovende - i dette tilfælde om en vis Marie, som Sport Fyn ikke kender skæbnen på.

Middelfart Boldklubs hovedaktionær og formand Per Jørgensen, der via sit firma 5E Byg er en stor sponsor i Odense HC, kunne sikkert stadig fryde sig over søndagens 7-3-sejr til Middelfart i fodboldens 2. division, og så var der lidt sport igen i aftes i Odense Idrætshal.

Kim Rasmussen, eks-B1913-forsvarer og divisionsspiller for Stjernen i sin tid i divisionerne, var en af drivkræfterne, da Odense HC blev dannet for 15 år siden og kunne med mere rolig mine følge udbyttet af det hårde arbejde dengang.

Anne Marie Almar, drivkraft i fanklubben, var med, da Stjernen i 1986 som det foreløbig sidste Odense-hold, vandt DM-titlen. Sammen med flere af spillerne fra dengang blev hun præsenteret i pausen.