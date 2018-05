To mænd lænsede fredag hylder i Rudkøbing Apotek 8000 kroner i cremer.

Rudkøbing: To tricktyve hærgede forleden Rudkøbing Apotek og lænsede to hylder med dyre cremer. Der blev stjålet for cirka 8000 kroner produkter af mærket Vichy. Tyvene slog til to gange inden for fem minutter, fremgår det af apotekets kameraovervågning. Det skete fredag kl. 12.02 og 12.07, fortæller apoteker, Anja Hoffmann. - Mændene kom ind, hvor vi havde allermest travlt. De stillede sig forskudt for hinanden og kiggede lidt løst på nogle hylder. Så gik de over til et par hylder med cremer. Den ene skærmede af for den anden, som fyldte varerne ned i sin jakke. Det foregik på under ét minut, og de gentog det fem minutter senere, kan vi se på overvågningen. De var ikke i tvivl om, hvad de gik efter, påpeger Anja Hoffmann. - Min kollega vurderer dem til at være to østeuropæisk udseende mænd, og de talte ikke dansk. De er cirka 30-40 år gamle. Den ene høj og slank, den anden mere rund i det, tilføjer hun. Begge mænd havde blå cowboybukser på. Manden, som tog cremerne, var den kraftige. Hans jakke var mørk, og han havde kondisko på med hvide såler og sort overdel. Den slanke havde spraglede sko - rød, hvid, sort - samt en løsthængende blå skjorte på.

Handelsstanden advarer

Rudkøbing Handelsstandsforening har sendt en mail rundt til medlemmerne, hvori man advarer mod disse tricktyve. På apoteket vil Anja Hoffmann nu træffe en række forholdsregler. Blandt andet sørge for at have en medarbejder til at cirkulere rundt ude i butikken samt ved at sætte stregkoder på dyre produkter, så man er nødt til at have varen skannet for at kunne tage den med fra butikken. Ellers går der en alarm. Men at låse tingene inde i glasskabe bag skranken, vil hun nødig. - Nej, det vil jeg være ked af. Jeg har været på apoteker, hvor man gør sådan. Det skulle i så fald være i yderste konsekvens, svarer apotekeren.

Politiet advarer butiksindehavere