Brolukning

- Generelt er det gået nogenlunde smertefrit. Vi har kigget lidt på muligheden for at sætte signalanlæg op ved afkørsel 58 Middelfart og på den måde regulere trafikken ved de mange veje i området, som folk skal videre ud ad. Men der er rundkørsler, når man kommer af motorvejen, så det kan ikke lade sig gøre. Trafikken skal glide selv, peger Vejdirektoratets vagthavende på.

Tirsdag efter pinsen gik arbejdet med at renovere den gamle bro som sagt i gang. Det varer 20 uger, og mens det står på, er broen lukket for al biltrafik. Tog, små knallerter, cykler og gående kan stadig passere. Men de cirka 12.000 biler, der kører over den gamle bro mellem Fredericia og Middelfart hvert døgn, er naturligvis henvist til Den Ny Lillebæltsbro. Det presser vejene, men den faglige vurdering fra Vejdirektoratet er, at det er hurtige og bedre at lukke helt i en periode end delvist over længere tid.