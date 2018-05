Rammerne for feriepuljen til brug for handicappede borgere i botilbud i kommunen er nu på plads.

Faaborg-Midtfyn: I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 i efteråret sidste år besluttede politikerne at sætte 500.000 kroner af årligt i de næste fire år til ferier for borger i botilbud i kommunen.

Men det har trukket ud i forhold til at få fastlagt rammerne for søgning og fordeling af pengene, men det skulle nu være på plads. På tirsdagens møde besluttede politikerne i Sundheds- og Omsorgsudvalget sig for, hvordan der skal søges og pengene uddeles, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

"Pengene skal sikre, at borgere på botilbud kan få mulighed for et afbræk fra hverdagen og nogle gode oplevelser, der giver dem fornyet energi. Det har vi alle sammen brug for," siger Herdis Hanghøi (V), formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i pressemeddelelsen.

"Når man lever med et handicap, kan det være nødvendigt at have en ledsager med, hvis det overhovedet skal kunne lade sig gøre at komme på ferie, og det er blandt andet det, midlerne skal muliggøre", tilføjer hun.