Kerteminde: I februar blev Kerteminde Kommunes tre demensafdelinger samlet på Aktivhuset i Kerteminde.

Status på denne sammenlægning af afdelingerne lyder, at det er gået godt, og borgerne er faldet godt til, fortæller Britt Pedersen, der er formand for Ældre, - Handicap og Psykiatriudvalget efter den orientering, som udvalget fik på sit seneste møde.

På mødet fik udvalget også en melding om, at der er ni demente borgere, som venter på en dagcenterplads. Desuden er der en række yngre borgere - borgere under 65 år, som har en demenssygdom, som også har været til møde i Aktivhuset, og nu venter på, at der bliver oprettet en gruppe for dem.

I snit er der om 27 borgere, som benytter tilbuddet hver dag. Disse borgere er dog ikke de samme alle dage, men hver uge er der omkring 100 demente borgere, som kommer i Aktivhuset.

- Derfor er der også pres på pladsen, for vi skulle jo også gerne have et tilbud til dem, som er på venteliste, forklarer udvalgsformanden.

I øjeblikket er der en gruppe af borgere, som bruger Aktivhuset til at spille billard i et stort lokale.

- Dem vil vi gerne have en snak med for at høre dem, om det var muligt at rykke ud i Kulturhus Fjorden, så vi får bedre muligheder for de demensramte.