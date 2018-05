Der bliver i denne tid skrevet en del om aktiv dødshjælp.

Min far døde af kræft. Han havde haft smerter et stykke tid og blev indlagt til undersøgelse. Der fandt de en kræftsvulst i maven. Lægen fortalte os, at den voksede så stærkt, at de ikke kunne gøre noget, og at far højest havde 14 dage at leve i.

Han fik morfin hver fjerde time. Han fik kun en uge mere.

Jeg var der om eftermiddagen den dag, han døde. Han var bevidstløs, men vred sig af smerte. Jeg tilkaldte en læge og bad ham om at hjælpe ham, for vi vidste jo, hvor det bar hen.

Han tog mig med ud på gangen og spurgte, om vi børn og vor mor vidste, hvor slemt det var. Ja, det havde vi jo fået at vide. "Gå du ind til din far, så kommer jeg om lidt" sagde lægen. Han kom med en sprøjte morfin, der var ca. fire gange så stor som den, han plejede at få. Han faldt hurtigt til ro og efter nogen tid tog jeg hjem. Ud på aftenen blev der ringet, da de syntes, at vi skulle komme derud. Far døde stille og roligt en times tid senere. Var det ikke aktiv dødshjælp?

Min farbror døde tre år senere, også af kræft, men det havde et andet forløb. Det tog tre måneder med stærke smerter, og han tabte sig så meget, at sidste gang jeg besøgte ham, kunne jeg kun kende ham på stemmen. Dem vi talte med på sygehuset sagde, at han skreg af smerte, så de kunne høre ham på hele afdelingen. Der burde der havde været aktivt dødshjælp.

Hvis jeg skulle komme i en lignende situation, håber jeg, at der er en læge, der vil gøre en ende på mit liv, for det ønsker jeg ikke at opleve.