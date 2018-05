Ringe: Torsdag 31. maj mellem kl. 15.15-17 besøger TV-kokken Claus Holm Fakta i Ringe. Her vil han lave mad på ægte holmsk manér og inspirere kunderne med forskellige retter, som kan gøre aftensmaden mere spændende. Han er også parat til at hjælpe kunderne med et fif eller to til madlavningen på hans helt egen humoristiske facon.

Besøget i Fakta i Ringe er bare ét af Claus Holms stop på hans rundtur i det danske land. På hans dosmerseddel står flere Fakta-butikker, der skal besøges i løbet af året. /EXP