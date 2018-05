Onsdag den 30. maj går et gruppe voksne i gule jakke for første gang på trygheds-skabende patrulje i Bogense.

Bogense: Onsdag den 30. maj om aftenen kan du for første gang møde en flok voksne iklædt gule jakker med Natteravne-logo på gaden i Bogense.

12 personer har nu meldt sig til at gå som Natteravn i byen, og det er nok til at komme i gang. Torsdag den 24. skal de 12 på kursus i, hvad det vil sige at være Natteravn, og samtidig skal der helt formelt dannes en forening med fem bestyrelsesmedlemmer.

- Den første aften er det planen, at alle, der kan, går med, men fremover går vi tre ad gangen, siger Diana Gudsveinsson Mejnholt, der var en af de første til at melde sig til at trække i den gule jakke med det mål at skabe mere tryghed for de unge, der færdes rundt omkring i gaderne, ved havn og marina og i skoven i aften- og nattetimerne.

Det er planen at patruljere en hverdagsaften, formentlig om onsdagen, der er klubaften på Bogense Skole, og i weekenden, helst både fredag og lørdag, men i starten nok kun om lørdagen. Om onsdagen fra klokken 20 eller 21 og to-tre timer frem og i weekenden et par timer senere.

Natteravnene får stillet et lokale til rådighed på Bogense Skole, hvor de kan mødes, opbevare deres ting, holde kaffepause og få varmen, når vinteren atter indfinder sig. Nu går jagten så ind på sponsorer, der vil bidrage til, at Natteravnene kan have karameller og kondomer med i jakkelommerne. Foreløbig bidrager Natteravnene fra centralt hold med en startpakke.

Selv om 12 ravne er nok til at forme et korps, vil de gerne være flere, og Diana Gudsveinsson Mejnholt understreger, at man ikke binder sig til at gå hver uge eller på bestemte tidspunkter langt ud i fremtiden, og at man altid kan melde fra, hvis der kommer noget i vejen.

Interesserede kan henvende sig til Diana Gudsveinsson Mejnholt på Facebooks messenger.