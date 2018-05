Danske Regioners formand vil kæmpe hårdt for, at regioner stadig kan spille rolle i reform af erhvervsstøtte.

Det er en svært utilfreds formand for Danske Regioner, der har set regeringens og kommunernes oplæg til en større reform af erhvervsstøtten i Danmark.

Forslaget vil betyde, at regionerne bliver skåret helt ud af støtten, der i stedet skal ske i dedikerede erhvervshuse og hos kommunerne.

- At kommunerne og staten kan blive enige om, at der skal være to aktører, kommunerne og staten, på området, det synes jeg da er en interessant måde at gribe det an på.

- Og jeg er selvfølgeligt både skuffet og frustreret over, at vi ikke har fået lov til at præsentere vores syn på, hvordan fremtidens erhvervsstøtte skal være. Vi vil gerne varetage opgaven, for vi mener faktisk, at vi gør en forskel, siger formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V).

Reformen kommer efter lang tids granskning af området. En rapport beskrev i 2016 erhvervsstøttesystemet som kaotisk og rodet. Over 250 aktører stod for arbejdet, og mange overlappede hinanden.

En stor del af støtten, de såkaldte strukturfondsmidler fra EU, er håndteret af regionerne. Mange regioner har da også repræsentation i EU.

Og opgaven ligger da også bedst hos regionerne, hvis man spørger Stephanie Lose.

- Man erkender med væksthusene, at der er brug for et regionalt niveau. Og så gør man sig stor umage for, at det ikke er regionerne, der varetager den opgave.

- I regionerne kan vi kigge på tværs af kommunegrænser, der tilgodeser alle typer udfordringer. Og der er kommunerne traditionelt mere interesseret i, hvad der foregår hos dem, siger Stephanie Lose.

Hun understreger, at der endnu ikke er tale om en fast aftale, og at hun nu vil arbejde for, at regionerne ikke bliver kørt ud på et sidespor.

- Jeg kan ikke sparke døren ind i dag, men i morgen skal vi til økonomiforhandlinger.

- Der har jeg tænkt mig at udtrykke min utilfredshed og appellere til, at man lytter til vores forslag og input, siger hun.