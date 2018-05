Nordvestfyn: Indehaverne af to forskellige virksomheder i kommunen har måtte sande, at tyvene ikke holder fri på helligdage, ligesom resten af landet gør.

Således har der været indbrud i en virksomhed på Dalbovej i Gelsted på et tidspunkt mellem klokken 22.30 søndag aften, pinsedag, og klokken 8.30 mandag morgen, 2. pinsedag.

Tyven(e) skaffede sig tilsyneladende adgang til virksomheden igennem en ulåst port, hvorefter de klippede hængelåsen på et værktøjsskab op med en boltsaks, som de fandt på matriklen. Tyvekosterne endte op med at tælle en håndrundsav, en akku-boremaskine, en spændenøgle, en stiksav og en vinkelsliber - alle af mærket Dewalt - samt en computer. Anmelderen vågnede ifølge døgnrapporten hos Fyns Politi omkring klokken 03.30, fordi denne hørte en ukendt personbil køre fra stedet, men umiddelbart er der ikke noget signalement på tyven(e) eller køretøjet.

Det er til gengæld et mere konkret vidneudsagn i forhold til et indbrud, der fandt sted i Imerco beliggende i Algade i Middelfart natten til tirsdag. Her så en person nemlig to mænd bryde ind i isenkrambutikken ved at knuse en rude med en sten. De stak så af fra stedet via Algade, hvorfra de løb igennem en port, der er til højre for butikken, om til parkeringspladsen bagved. Ifølge vidnet lød det til, at en knallert blive startet, der kørte i retning mod Brovejen. Tilsyneladende nåede de to gerningsmænd ikke at stjæle noget fra butikken.