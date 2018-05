Sprog. - Vi bestemmer ikke, hvad ordene betyder

I et indlæg med overskriften "Nedlæg Dansk Sprognævn" (20. maj) hævder fhv. advokat Knud E. Skougaard, at Dansk Sprognævn har blåstemplet ordet "bjørnetjeneste" i betydningen "stor og positiv hjælpende handling". Det passer naturligvis ikke.

Ifølge lov om Dansk Sprognævn har sprognævnet til opgave at fastlægge ords stavemåde (i Retskrivningsordbogen), at følge med i sprogets udvikling ved at indsamle nye ord, nye ordforbindelser, nye forkortelser og nye betydninger og at besvare spørgsmål fra offentligheden om sprog og sprogbrug.

Men Dansk Sprognævn bestemmer ikke, hvad ordene betyder. Det gør sprogbrugerne.

Og de betydningsdefinitioner man kan finde i forskellige ordbøger, kan kun betragtes som beskrivelser af, hvordan sprogbrugerne rent faktisk anvender ordene.

Sprognævnet har konstateret, at ordet "bjørnetjeneste" i den faktiske sprogbrug anvendes i to forskellige betydninger, nemlig i den traditionelle "velment handling som gør mere skade end gavn" og i en nyere, nemlig "en stor tjeneste" (kendt fra 1988).

Og derfor oplyser vi i sprognævnet om begge betydninger, når vi bliver spurgt.

At oplyse om hvordan noget faktisk forholder sig, er imidlertid ikke det samme som at blåstemple eller anbefale det, og Dansk Sprognævn ville ikke leve op til sin oplysningsforpligtelse ved at fortie nye ordbetydninger.

Det er interessant, at en advokat vil nedlægge Dansk Sprognævn, fordi det udfører de opgaver, som det skal ifølge loven.