Læserbrev: Tak til Palle og Jan fra Ambulanceregion Syd, som gjorde en fantastisk indsats, de vil nok selv sige, at de blot passede deres arbejde og det gjorde de i dén grad, da min hustru pludselig faldt om og var bevistløs.

Jeg ønsker blot at udtrykke min hustrus og egen tak for disse to mennesker og alle deres kollegaer, som uselvisk hjælper alle os, der kommer i nød og står magtesløse, når ens kære får det dårligt. Lad os huske at bringe de gode historier videre.

Lidt malurt skal der dog også være plads til - politikkerne i Svendborg Kommune har valgt/eller givet tilladelse til at stille P-automat op ved hovedindgangen og undskyld mig, det er altså ikke særlig borgervenligt, for jeg tror næppe nogen parkerer der for sjov. Det er en ommer, kære kommunalbestyrelse.