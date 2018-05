Læserbrev: Fokus på et godt og sikkert arbejdsmiljø er altid vigtigt, men i helt særlig grad, når medarbejderne i Svendborg Kommune snart skal forholde sig til konsekvenserne af de besparelsesforslag som er fremlagt for byrådet.

I SF Svendborg er vi helt bevidste om, at besparelserne, der skal foretages, kommer til at gøre ondt på mange af kommunens medarbejdere og på vores arbejdspladser. Det kommer til at betyde, at nogle opgaver fremover skal løses af færre eller væsentligt anderledes.

Vi så os gerne helt fri for at skære i vores kommune, men som en ansvarlig stemme på venstrefløjen vil vi selvfølgelig søge indflydelse og knokle for at sikre løsninger, der skåner de mest udsatte grupper - hvor det er muligt.

Uanset hvor besparelserne bliver udmøntet, kommer medarbejderne i Svendborg Kommune til at mærke en ny hverdag efter besparelserne. Det kommer helt naturligt til at skabe usikkerhed og i usikkerhedens have gror det dårlige arbejdsmiljø.

Vi vil i den kommende tid få utrolig meget brug for medarbejdernes tillid og hårde arbejde for at kunne komme godt igennem disse voldsomme besparelser på den bedste måde, og her skal de politiske partier forpligtige sig på at anvise veje, hvor den enkelte medarbejder føler sig tryg i en ny arbejdssituation.

Vores opfordring til resten af byrådet er derfor, at der trods besparelser vedtages en ambitiøs handleplan for at gøre Svendborg Kommune til Fyns bedste arbejdsplads.

Konkret ønsker vi, at der i de kommende år gennemføres hyppigere arbejdspladsvurderinger (APV), og at MED-systemet finder en form, der sikrer medarbejderne mest muligt indflydelse på eget arbejdsmiljø. Samtidig vil SF pege på en "whistleblower-ordning" for kommunens medarbejdere, og et tilbud om et årligt sundhedstjek.

Borgere og medarbejdere i Svendborg har krav på, at vi gennemfører besparelserne med den største omtanke - et godt arbejdsmiljø skubber os i den rigtige retning.