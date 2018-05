Et par beboere på eget initiativ er gået i gang med at udvikle den "glemte" del af Møllergade. Ellers sker der jo ikke noget hernede, siger initiativtagerne, der til at starte med har sat bord og bænk op på pladsen mellem Møllergade, Ørkildsgade og Dronningholmsvej.

Svendborg: Skal der ske noget, må man selv gøre det. Det er med den indstilling, at et par beboere i Møllergade i Svendborg er gået i gang med at forskønne pladsen, hvor Møllergade, Ørkildsgade og Dronningholmsvej mødes. For den trænger, mener en af initiativtagerne, Henning Sundwell fra nummer 86. - Sidste gang, der blev gjort noget her, var ved byfornyelsen lige omkring årtusindeskiftet. Pladsen har siden ligget hen i 18 år og blevet brugt som et pissoir, siger han. - Det gad vi ikke se på længere og gik derfor i gang med det her, tilføjer han. Initiativtagerne sendte hatten rundt i kvarteret for at samle penge ind til et bord og en bænk, der blev sat op ved forårets begyndelse. Det skulle gerne få flere til at gøre stop i den "glemte" del af gaden. - Møllergade slutter hverken nede ved andedammen eller Terningen, som mange måske tror, men helt oppe ved Kongebakken. Hele idéen med det her er, at folk får øjnene op for og et tilhørsforhold til den her del af gaden, og i det hele taget få hele gaden til at blomstre, siger Henning Sundwell, der er tovholder på projektet sammen med Ivan Nielsen, der også bor i Møllergade.

Autonom handling