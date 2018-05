Læserbrev: Ja, Birgit Bang-Jensen, vi er sandelig ladt i stikken her på øen, man opdager det bare ikke, før man selv sidder i saksen, og så er det ofte for sent.

Jeg ville reagere på læserbrevet fra 17. april og lod det ligge på skrivebordet, men hver gang jeg fik øje på det, sagde jeg til mig selv, at det jo er som at slå i en dyne - der sker ikke noget. Min travle hverdag som ægtefælle til en mand, der er hårdt ramt af flere alvorlige sygdomme, gør, at tiden slet ikke kan slå til.

Naturligvis skal der være en vagtlæge på Langeland, men det kan man nok ikke forlange, at de skal kunne se fra Odense. Motorvejen (kun en del af rute 9) slutter i Svendborg, så er der 18 km til Rudkøbing - og så tror de vel, at man er der, men der er altså ca. 25 km nordpå og ca. 25 km sydpå, ofte ad veje, som er asfalterede hjulspor. Det er Odense ikke klar over, tror jeg.

Langeland har ca. 12.600 indbyggere, hvoraf ca. 4.600 bor i Rudkøbing, resten nord- eller sydpå. Der er kun læger i Rudkøbing - og de fleste bor da ikke på øen med landets højeste skatteprocent.

Lægekommunikation er i det hele taget en svær ting - der er sat 10 min. af til hver patient, så det med at sætte sig ind i den enkelte patients genvordigheder er illusorisk.

Vi er virkelig ladt i stikken. Der er da noget at kigge på for vores langelandske politikere, hvis de ønsker at varetage borgernes tarv.