En tidligere ansat i Skat idømmes i landsretten fem års fængsel for korruption og for fusk med udbytteskat. Hans ven idømmes fire og et halvt års fængsel.

Ved Retten i Glostrup blev 69-årige Sven Jørgen Nielsen idømt seks års fængsel, mens 47-årige Torben Wulff Dileng fik fem års fængsel.

Der er dermed tale om en lille ændring i straffen i forhold til byrettens dom fra december.

Sven Jørgen Nielsen var også tiltalt for et forhold, der handler om embedsmisbrug, men det blev han frifundet for, da landsretten mente, at dette forhold var forældet.

46 års ansættelse i Skat blev det til. Her arbejdede Sven Jørgen Nielsen blandt andet som konsulent, hvor han havde ansvar for at godkende ansøgninger om udbetaling af udbytteskat til udenlandske selskaber.

Og det var i den forbindelse, at hans gode ven fik 37,4 millioner kroner på et falsk grundlag. Selv fik Sven Jørgen Nielsen cirka to millioner kroner i bestikkelse for besværet.

Begge har nægtet sig skyldige.