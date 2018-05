Danske skattemyndigheder er i gang med at anlægge civilretlige sager i udlandet i sagen om svindel med udbytteskat.

Det oplyser Skatteministeriet.

I 2015 blev det afsløret, at den danske statskasse var blevet lænset for mere end 12 milliarder kroner af svindlere. De foregav at eje aktier i danske virksomheder og derved have krav på at få refunderet skat af udbyttet.

Siden da har myndighederne forsøgt at få pengene tilbage.

- I alt er det forventningen, at man i første omgang vil sagsøge for 11 milliarder kroner.

- Når vi gør det her og anlægger de her sager, handler det om, at det er myndighedernes pligt at gøre alt, hvad vi kan for at fange svindlerne og få så mange penge som muligt tilbage i statskassen, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Det er på baggrund af et omfattende forarbejde og med bistand fra Kammeradvokaten, at de danske skattemyndigheder er i gang med at anlægge sagerne.

De er især rettet mod udenlandske pensionsselskaber og andre professionelle aktører, som formodes at have været involveret i svindlen.

Skatteministeriet oplyser, at der på nuværende tidspunkt er anlagt cirka 50 sager. Heraf cirka 10 nye alene i de seneste to dage med samlede krav på cirka 2,3 milliarder kroner.

Sammenlagt er den danske statskasse blevet snydt for cirka 12,7 milliarder.

- Når skattemyndighederne indleder de her sager, er det naturligvis, fordi vi mener, at der er noget at komme efter.

- Men det er meget komplicerede sager, som nu skal føres ved udenlandske domstole, og det er desværre ikke sikkert, hvordan de ender, siger Lauritzen.

- Så selv om det er meget positivt - og en stor sejr for danskernes retsfølelse - at sagerne nu bliver anlagt, er jeg også nødt til at understrege, at det ikke er det samme, som at alle pengene kommer tilbage i statskassen, siger han.

Sagen foregår i to spor. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) - også kaldet Bagmandspolitiet - står for den strafferetlige efterforskning.

Efterforskningen har ført til ransagninger, afhøringer og indhentelse af oplysninger fra banker, pengeinstitutter og virksomheder. Det har ført til beslaglæggelse af værdier i udlandet for cirka 2,7 milliarder kroner.

En stor del af værdierne er beslaglagt i Tyskland, oplyser Skatteministeriet.

Det andet spor er de civilretlige sager om tilbagebetaling eller erstatning.