Nordøstfyn: Syv ansøgninger lå der til Kultur- og Fritidsudvalgets møde forleden om at få tilskud.

De tre af ansøgerne fik ikke en krone. Det var Kirsebærfestivalen, DM i Beachvolley og en billedkunstudstilling i Anexet, der ikke fik andet end en lang næse.

Mesinge Lokalråd kan til gengæld glæde sig over, at de har modtaget en underskudgaranti på 10.000 kroner til Holmens Dag den 9. juni.

Foreningen Slotskoncertens Venner kan glæde sig over et tilskud på 10.000 kroner samt lov til at låne toiletvognen til den store koncert på Ulriksholm Slot den 19. august. En koncert, der byder på blandt andre Kim Sjøgren og Johnny Logan og forventes at samle 3000-4000 tilskuere.

Kerteminde Sejlklub fik et tilskud på 4000 kroner, som de skal bruge til bannere og skilte i forbindelse med to ligastævner, de arrangerer over to weekender i juni måned.

Sidst men ikke mindst blev der givet tilsagn om et tilskud på 15.000 kroner til Sportslørdag Fyn. Det er en årligt tilbagevendende fynske sportsfest, hvor alle øens mestre og medaljevindere.