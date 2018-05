Debat:Besparelser rammer som en boomerang

Læserbrev: I 2013 skulle der også spares på de ældre i Svendborg Kommune ved at nedlægge fire kommunale køkkener på plejehjem. Ikke desto mindre vedtog samme flertal året efter, at der skulle investeres fem millioner i et Loma-projekt til et nyt køkken på Nymarksskolen.

På det tidspunkt foreslog undertegnede, hvorfor bevarer vi ikke køkkenet på plejehjemmet og bruger de faciliteter til at eleverne kan lære at lave mad til de ældre - en win-win for alle parter.

Nu ser det desværre ud til at den fatale beslutning gentager sig. Så Niels Hausgaard citat "Så skal der spares og så skal der bruges" passer glimrende her.

PS. Desværre glemmer man, at den besparelse, ved at nedlægge de lokale køkkener, stort set udelukkende er på medarbejdere, og dermed manglende skatteindtægter, og eventuel ledighed rammer kommunen som en boomerang.