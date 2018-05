Debat: Verden er ikke kun sort og hvid

Læserbrev: Som opfølgning på tirsdagens artikler i FAA og Stiften om manglen på faglært arbejdskraft, synes det passende også at fortælle læserne, at jeg i samtalen med journalisten henviste til Bygningsarbejderne i Odense, som organiserer murere og tømrere på Fyn.

En fælles snak om udfordringerne med eventuel manglende faglært arbejdskraft kan måske vise nogle nye muligheder.

Det er også værd at pointere, at en af udfordringerne er, ud over at en del firmaer ikke har taget lærlinge, at mange vikarbureauer er skudt op de senere år. De bekymrer sig ikke om lærlinge og mangler derved at påtage sig et socialt ansvar. Det giver en skævvridning i forhold til at uddanne til fremtidens arbejdsmarked.

En ting er snakken om udfordringerne her og nu, men hvis vi kigger fremad, kunne det være en idé, (som jeg også fortalte journalisten), hvis arbejdsgivere og lønmodtagere gik ud i en fælles indsats for at tale erhvervsuddannelserne op. Begge parter har en interesse i at man så tidligt som muligt kommer ud i folkeskolerne og får fortalt om hvilke muligheder der er ud over at gå gymnasievejen.

Vi stiller gerne op til en snak om dette.